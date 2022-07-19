إقليم كوردستان يوسّع قائمة منتجاته المصدرة للخارج ويرفع إنتاج العسل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني اليوم الثلاثاء عن وضع آلية جديدة لتوسيع عملية تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج.

ويمثل تنويع مصادر الدخل أحد أبرز أولويات عمل حكومة إقليم كوردستان والتي تسعى جاهدة لعدم الاعتماد على المصدر الأحادي المتمثل بالنفط.

وفي كلمة لها بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بدء مهام التشكيلة الوزارية التاسعة، قالت بيكرد طالباني "باشرنا الآن بوضع آليات لتصدير المنتجات المحلية إلى الخارج".

وأشارت إلى أن تلك الآليات تأتي بعد نجاح إقليم كوردستان بتصدير "كتاكيت الأمهات" إلى الأردن، بالإضافة إلى تصدير العديد من المنتجات الأخرى إلى الأسواق العالمية.

وعدّدت الوزيرة في كلمتها أهم الإنجازات التي حققتها وزارتها على مدى السنوات الثلاث الماضية، ومنها خفض الإنفاق بنسبة 70 بالمئة.

وقالت إن الوزارة نجحت في خفض استغلال الأراضي الزراعية لمشاريع غير زراعية، وكذلك تسويق قمح الفلاحين وتخزين ما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب في السايلوهات.

كما ذكرت أن وزارة الزراعة أنشأت 30 ألف منزل بلاستيكي على مساحة 5,504 دوانم لزراعة الخضار والفواكه والتي أسهمت في توفير آلاف فرص العمل.

وبشأن النحل، قالت بيكرد طالباني إن إقليم كوردستان لديه 600 ألف مربي نحل ينتجون سنوياً 800 ألف طن من النحل بما يوفر فرص عمل لأكثر من تسعة آلاف نحّال.

وأعلنت الوزيرة أيضاً ارتفاع معدل الاستثمار في القطاع الزراعي بنسبة 1.8 بالمئة.

وفيما يتعلق بالمياه، تحدثت الوزيرة عن توقيع عقد مع (باور جاينا)، وهي من كبريات شركات العالم، لبناء أربعة سدود مهمة واستراتيجية في الإقليم.

كما أكدت الموافقة على إنشاء 25 بركة مائية في أرجاء إقليم كوردستان، فضلاً عن رصد نحو ملياري دينار لتأهيل 30 مشروعاً إروائياً.