سیاسة

"قصف زاخو".. العراق يدين بشدة ويتعهد بـ"اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي"

"تُؤَكِّدُ حكومةُ العراق أنَّ هذه المواقف تمثِّلُ انتهاكا صارخاً لسيادة العراق"
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جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات
جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات
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أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء القصف الذي استهدف منتجعاً سياحيّاً في مدينة زاخو بإقليم كوردستان.

وقالت الخارجية في بيان "تدين الحكومية العراقيّة وبأشَدِّ العبارات القصف الذي استهدف منتجعاً سياحيّاً في مدينة زاخو، اليوم الأربعاء المُوافق 2022/7/20".

وأضاف البيان "تُؤَكِّدُ حكومةُ العراق أنَّ هذه المواقف تمثِّلُ انتهاكا صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، الذين استُشهِدَ عددٌ منهم وجُرِحَ أخرون جرّاء هذا الفعل".

وأشارت الخارجية إلى أن "هذا الاعتداء يُعَدُّ استهدافاً لأمنِ العراق واستقرار شعبه، وإذ نُؤكّد رفضنا القاطع لهذه الانتهاكات التي تُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة".

وجاء في البيان "نشيرُ إلى أنَّ السيّد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ وجّه بتشكيل لجنة تحقيقيّة برئاسة السيّد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وعضويةِ عددٍ من القادة الأمنيين، بهدف الوقوف على تفاصيل دقيقة حول الطرف المعني بالاستهداف، وسيتم اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسيّ، بدءاً من اللجوءِ إلى مجلس الأمن وكذلك اعتماد كافة الإجراءات الأُخرى المقرّرة في هذا الشأن".

 

 

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