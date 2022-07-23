تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً حول القصف التركي

أربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس النواب العراقي اليوم تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق حول القصف التركي في دهوك.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي امرلي لوكالة الانباء العراقية " ان وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا على اتخاذ خطوتين الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية والخطوة الأخرى عدم تواجد القوات التركية في العراق وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر".

وأضاف انه " تم تشكيل لجنة من الأمن والدفاع النيابية والعلاقات الخارجية مع رئيس أركان الجيش ووزارة الدفاع والعمليات المشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً لموقع الحادث ومعرفة مصدر القنبلة من اين كان وبالتعاون مع السفارة التركية".

وعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور وزيري الخارجية فؤاد حسين والدفاع جمعة عناد ورئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يارالله ونائب قائد عمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري.