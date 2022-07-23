خلال لقائه فائق زيدان.. مسرور بارزاني يدعو للتعامل مع كوردستان ككيان اتحادي ودستوري

أربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت على ضرورة معاملة الإقليم ككيان اتحادي ودستوري.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مسرور بارزاني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، وذلك في مستهل زيارته إلى بغداد.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الجانبين بحثا "أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".

وبحسب البيان، شدد رئيس الحكومة على ضرورة التعامل مع إقليم كوردستان ككيان اتحادي ودستوري.

هذا وأبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى دعمه لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، من خلال الحوار ووفقاً للدستور، بما يصب في مصلحة المواطنين العراقيين كافة، حسبما جاء في البيان.