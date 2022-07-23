سیاسة

خلال لقائه فائق زيدان.. مسرور بارزاني يدعو للتعامل مع كوردستان ككيان اتحادي ودستوري

أبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى دعمه لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني خلال لقائه فائق زيدان - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
مسرور بارزاني خلال لقائه فائق زيدان - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني فائق زيدان بغداد أربيل

أربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت على ضرورة معاملة الإقليم ككيان اتحادي ودستوري.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مسرور بارزاني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، وذلك في مستهل زيارته إلى بغداد.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الجانبين بحثا "أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".

وبحسب البيان، شدد رئيس الحكومة على ضرورة التعامل مع إقليم كوردستان ككيان اتحادي ودستوري.

هذا وأبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى دعمه لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، من خلال الحوار ووفقاً للدستور، بما يصب في مصلحة المواطنين العراقيين كافة، حسبما جاء في البيان.

..
..
..
..
..
..
موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني والكاظمي يتفقان على تعميق الحوارات للتوصل إلى حل بشأن الملف النفطي
  1 ساعة
العراق

حزب الدعوة يؤكد وجود "تسجيلات" تستهدف زعماء آخرين في العراق
  2 ساعات
العراق

مجلس الأمن الدولي يحدد الثلاثاء موعداً لجلسة طارئة حول "الاعتداء التركي"
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف