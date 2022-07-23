مسرور بارزاني يعزّي الرئيس الإيراني في ضحايا سيول إستبهان

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في ضحايا السيول التي اجتاحت مدينة إستبهان في محافظة فارس بجنوب إيران.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن مسرور بارزاني أعرب في رسالة بعثها إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، عن تضامنه مع أهالي الضحايا والمتضررين من السيول التي شهدتها مدينة إستبهان التابعة لمحافظة فارس، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين.

وأضاف البيان أن "رئيس الحكومة عبّر في رسالته لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني عامة، عن خالص تعازيه ومواساته بهذا الحادث المأساوي، سائلاً المولى القدير أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم وعائلاتهم الصبر والسلوان".

وأعلن مركز الهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس أن السيول التي ضربت إستبهان الواقعة شرق المحافظة أسفرت عن وفاة 21 شخصاً على الأقل.