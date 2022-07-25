سیاسة

كمين يوقع مجموعة من البيشمركة في أيدي القوات الإيرانية في أورمية

نتيجة لنشاط تنظيمي، لتنظيم العمل في مناطق سوما وبرادوست
author_image مظفر مزوري
إيران البيشمركة ايران كومالا

أربيل (كوردستان 24)- كشفت عصبة الكادحين الثوريين في كوردستان ايران ( كومالا )، إن عدداً من عناصر البيشمركة التابعين لها، وقعوا في كمين للقوات الإيرانية في محافظة أورمية - كوردستان ايران ، وعلى إثره تم اعتقالهم.

وذكر بيان لقيادة العصبة، انه "في الأيام القليلة الماضية تعرضت مجموعة من البيشمركة لكمين للقوات الإيرانية، حيث تم وللأسف اعتقال المجموعة بالكامل".

وأضاف "المجموعة كانت في مهمة للقيام بأعمال تنظيمية في مناطق سوما وبرادوست التابعين لمحافظة أورمية".

وأكدت عصبة الكادحين الثوريين في بيانها، انها ستنشر المزيد من التفاصيل عن الحادث، خلال الأيام المقبلة.

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