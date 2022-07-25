سیاسة

الاتحاد الوطني يرحب بترشيح السوداني ويأمل تسريع إجراءات تشكيل الحكومة

محمد شياع السوداني هو نائب حالي ومحافظ سابق وشغل مناصب وزارية عديدة
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان الاتحاد الوطني الكوردستاني السوداني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني مساء اليوم الاثنين ترحيبه بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإطار التنسيقي، وهو أكبر تحالف شيعي في البرلمان العراقي، عن ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء بعد مخاض عسير متواصل منذ تسعة أشهر.

ويتألف الإطار التنسيقي من قوى شيعية بارزة أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي.

ومحمد شياع السوداني هو نائب حالي ومحافظ سابق وشغل مناصب وزارية عديدة، ومنبثق عن الطبقة السياسية الشيعية التقليدية.

واستقال السوداني من حزب الدعوة الإسلامية بقيادة المالكي في ذروة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها العراق أواخر عام 2019.

ويقول الإطار التنسيقي إن ترشيح السوداني جرى بالإجماع خلال اجتماع عقد اليوم "بأجواء إيجابية".

وقال المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان نشر على موقعه الإلكتروني "نرحب وبحرارة بترشيح السيد محمد شياع السوداني".

وأعرب الاتحاد الوطني عن أمله بأن "تسرّع هذه الخطوة في عملية استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

ولم يصدر عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أي رد فعل رسمي لغاية الآن.

واستقال نواب التيار الصدري البالغ عددهم 73 نائباً في حزيران يونيو الماضي بأمر من زعيمهم الذي فشلت جهوده في تشكيل الحكومة.

وبعد أن رشّح الإطار التنسيقي السوداني، يفترض أن يعقد البرلمان جلسة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية الذي يكلف بدوره السوداني بتشكيل الحكومة.

ولغاية الآن، لا يوجد أي توافق بين الحزبين الكورديين على اسم رئيس الجمهورية، حيث يتمسك كل حزب بمرشحه لشغل المنصب.

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