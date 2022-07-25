سیاسة

ائتلاف المالكي يتحدث عن "بشرى سارّة" ويدعو الكورد لحسم مرشح رئاسة الجمهورية

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مقابلة سابقة مع كوردستان 24
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مقابلة سابقة مع كوردستان 24
العراق المالكي ائتلاف المالكي الحزبان الكورديان محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- قال ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اليوم الاثنين إن الإطار التنسيقي زف للعراقيين "بشرى سارّة" بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، داعياً الحزبين الكورديين إلى حسم مرشحهما لشغل منصب رئاسة الجمهورية.

وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي في وقت سابق من اليوم عن ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء بعد مخاض عسير متواصل منذ تسعة أشهر.

ويتألف الإطار التنسيقي من قوى شيعية بارزة أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي.

وقال ائتلاف دولة القانون في بيان إن "الإجماع على اختيار المرشح لتشكيل الحكومة يعطي دليلاً على تماسك الإطار وقياداته والتزامهم بالعهود التي قطعوها أمام الشعب العراقي".

وأضاف أن "الإطار نجح في تجاوز المرحلة الأولى من عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وزف بشرى سارة للشعب العراقي ليؤكد لهم أن الإطار أهل لتحمل المسؤولية".

وبعد أن حسم الإطار التنسيقي مرشحه، يفترض أن يعقد البرلمان جلسة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية الذي يكلف بدوره السوداني بتشكيل الحكومة.

ولغاية الآن، لا يوجد أي توافق بين الحزبين الكورديين على اسم رئيس الجمهورية، حيث يتمسك كل حزب بمرشحه لشغل المنصب.

ودعا ائتلاف المالكي "الحزبين الكورديين الحليفين إلى الإسراع بالاتفاق على تسمية مرشحهما لرئاسة الجمهورية لتنطلق المسيرة من الموقعين السياديين المتكاملين اللذين يشكلان جناحي السلطة التنفيذية".

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مجلس الأمن الدولي يدين هجوم زاخو: عميق تعاطفنا مع حكومتي العراق وكوردستان
  1 ساعة
کوردستان

برلمان كوردستان يدين بشدة هجوم خورمور ويدعو بغداد لاعتقال منفذيه
  1 ساعة
کوردستان

حكومة كوردستان: هجوم خورمور يقوّض استقرار العراق وازدهار الإقليم
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف