ائتلاف المالكي يتحدث عن "بشرى سارّة" ويدعو الكورد لحسم مرشح رئاسة الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- قال ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اليوم الاثنين إن الإطار التنسيقي زف للعراقيين "بشرى سارّة" بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، داعياً الحزبين الكورديين إلى حسم مرشحهما لشغل منصب رئاسة الجمهورية.

وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي في وقت سابق من اليوم عن ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء بعد مخاض عسير متواصل منذ تسعة أشهر.

ويتألف الإطار التنسيقي من قوى شيعية بارزة أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي.

وقال ائتلاف دولة القانون في بيان إن "الإجماع على اختيار المرشح لتشكيل الحكومة يعطي دليلاً على تماسك الإطار وقياداته والتزامهم بالعهود التي قطعوها أمام الشعب العراقي".

وأضاف أن "الإطار نجح في تجاوز المرحلة الأولى من عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وزف بشرى سارة للشعب العراقي ليؤكد لهم أن الإطار أهل لتحمل المسؤولية".

وبعد أن حسم الإطار التنسيقي مرشحه، يفترض أن يعقد البرلمان جلسة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية الذي يكلف بدوره السوداني بتشكيل الحكومة.

ولغاية الآن، لا يوجد أي توافق بين الحزبين الكورديين على اسم رئيس الجمهورية، حيث يتمسك كل حزب بمرشحه لشغل المنصب.

ودعا ائتلاف المالكي "الحزبين الكورديين الحليفين إلى الإسراع بالاتفاق على تسمية مرشحهما لرئاسة الجمهورية لتنطلق المسيرة من الموقعين السياديين المتكاملين اللذين يشكلان جناحي السلطة التنفيذية".