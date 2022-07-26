بحضور فؤاد حسين.. مجلس الأمن الدولي يناقش "هجوم زاخو" والعراق يتشبث بموقفه

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة القصف المدفعي الذي استهدف مصيفاً سياحياً في زاخو الأربعاء الماضي وأودى بحياة تسعة مدنيين بينهم طفلة.

وقبيل الجلسة، أصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً أدانوا فيه بـ"أشد العبارات" الهجوم، لكنهم تجنبوا الإشارة إلى تركيا التي اتهمها العراق صراحة.

وتنفي تركيا مسؤوليتها عن الهجوم، واتهمت حزب العمال الكوردستاني بتنفيذه، وأشارت إلى أن "الإرهابيين" يريدون "تخريب العلاقات" بين بغداد وأنقرة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن حسين سيحضر "الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدوليّ لمُناقشة الاعتداء التركيّ على الأراضيّ العراقيَّة".

ووقع الهجوم تحديداً في مصيف برخ الواقع في محيط بلدة دركار التابعة لمدينة زاخو الحدودية. ويقصد المنتجع مئات السائحين يومياً.

وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وكثيراً ما توقع المواجهات الدامية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي ضحايا في صفوف القرويين مع إلحاق أضرار بالغة بممتلكاتهم.