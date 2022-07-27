تركيا تدين هجوماً على قنصليتها بالموصل وتدعو لتقديم المنفذين للعدالة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت تركيا اليوم الأربعاء الهجوم الصاروخي الذي استهدف مبنى قنصليتها في مدينة الموصل في وقت مبكر من صباح اليوم.

وسقطت أربعة صواريخ هاون في وقت مبكر من صباح اليوم على مبنى القنصلية في المنطقة المعروفة باسم شقق الحدباء شمال شرقي الموصل.

وسبق أن أبلغ مصدر أمني كوردستان 24، بأن طاقم القنصلية لم يتعرض لأذى، إلا أنه أشار إلى أنه أثار الهلع بين سكان الحي المجاور.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن قنصليتها "تعرضت لهجوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وأضافت "ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الذي لم يسفر عن وقوع الخسائر في الأرواح، ونتوقع تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة في أقرب وقت".

ودعا البيان السلطات العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها في حماية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.

وأضافت أن الهجوم تزامن مع عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على طلب من بغداد لبحث هجوم زاخو الأسبوع الماضي "في وقت اتُهمت فيه بلادنا ظلما واستُهدفت".

وقضى تسعة أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين في الهجوم الذي استهدف المنتجع الجبلي في محافظة دهوك.

ورفضت تركيا اتهامات العراق بأنها نفذت الهجوم، واتهمت حزب العمال الكوردستاني بالمسؤولية.

وقالت الوزارة "نكرر دعوتنا من جديد للسلطات العراقية للتركيز على محاربة الإرهاب ووضع حد للوجود الإرهابي على أراضيها".