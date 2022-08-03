زيباري يؤيد خطاب الصدر ويرى الحل في الرجوع إلى "رأي الشعب"

أربيل (كوردستان 24)- أبدى عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري اليوم الأربعاء تأييده للخطاب الذي ألقاه زعيم التيار الصدري والذي دعا فيه إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وطالب الصدر أنصاره بمواصلة اعتصامهم في البرلمان العراقي لحين تلبية مطالبه التي تشمل انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة.

وكتب زيباري في حسابه على موقع تويتر "الدعاوى القضائية الكيدية لوقف مشروع حكومة الأغلبية الوطنية البرلمانية في أكتوبر 2021 هي السبب في الأزمة السياسية والأمنية والاجتماعية الراهنة".

وتابع قائلاً "صدق سماحة السيد مقتدى الصدر. الحل العودة الى الأساسيات والعدالة المجردة والقانون وراي الشعب".

ومن المرجح أن تؤدي دعوات الصدر إلى إطالة أمد الانسداد السياسي الذي أبقى العراق بدون حكومة منتخبة منذ ما يقرب من عشرة أشهر.

واقتحم أتباع الصدر المنطقة الخضراء التي تضم العديد من المقرات الحكومية والبعثات الأجنبية مطلع هذا الأسبوع وبدأوا اعتصاماً مستمراً داخل مبنى البرلمان.

وتأتي تحركات الصدريين رداً على محاولات خصومه الشيعة، وكثير منهم مقربون من إيران، لتشكيل حكومة برئاسة مرشح يرفضه الصدر بشدة.

وتسبب الخلاف بين الصدر وخصومه في الإطار التنسيقي في ترك العراق بدون حكومة لفترة قياسية منذ سقوط النظام السابق عام 2003.