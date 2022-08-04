سیاسة

محكمة عراقية تقضي بإعدام "أبو أنس" المسؤول عن تهريب نزلاء الاسحاقي

author_image سوار أحمد
العراق محكمة العراق حكم بالإعدام أبو أنس تهريب السجناء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محكمة جنايات محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، الحكم على "مسؤول" تهريب النزلاء من سجن الإسحاقي، بالإعدام.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى؛ أن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام بحق الارهابي المكنى (ابو انس)  الذي كان منتسب في شرطة الاسحاقي وأحد المنتمين الى عصابات داعش الارهابي لقيامه بكسر سجن مركز شرطة الاسحاقي المنسوب اليه وتهريب الموقوفين ومن ثم حمل السلاح ومحاربة القوات الأمنية".

وأشار إلى أن "المحكمة اعتبرت انتساب المجرم الى الشرطة الاتحادية وانتمائه في الوقت ذاته إلى التنظيم الإرهابي ظرفاً مشددا يستلزم فرض أقسى العقوبات لذا قررت تجريمه وفقا لإحكام المادة الثانية /1 /3 /5  وبدلالة المادة الرابعة/1  من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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