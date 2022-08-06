العراق يحذر من التصعيد الإسرائيلي في غزة: لغة العنف تنبئ بمزيد من الاحتقان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت الخارجية العراقية اليوم السبت الهجمات الإسرائيلية التي استهدف مناطق عديدة من قطاع عزة مما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم طفلة.

وقصفت طائرات إسرائيلية غزة فيما أطلق نشطاء فلسطينيون صواريخ على مدن إسرائيلية بعد أن أنهت عملية إسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي هدوءاً نسبياً امتد لأكثر من عام على طول الحدود.

وقتلت إسرائيل أمس الجمعة أحد كبار قادة حركة الجهاد في غارة جوية مفاجئة في النهار على مبنى شاهق في غزة ورد نشطاء فلسطينيون بإطلاق وابل من الصواريخ.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان "يعرب العراق عن إدانته واستنكاره للعدوان الصهيوني، الذي أستهدف مناطق متعددة بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة آخرين".

وأضاف أن "لغة العنف التي ينتهجها الكيان الصهيوني تنبئ بمزيد من الاحتقان، وتكرس مناخ التوتر، وذلك لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".

وشنت إسرائيل غارات على نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ، حسبما ذكرته السلطات الإسرائيلية.

ويقول مراسل كوردستان 24 في غزة بهاء طباسي إن ضربات أخرى استهدفت عدداً من المنازل مما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان والغبار في السماء.

وهز دوي الانفجارات مدينة غزة.

وأطلق مسلحون فلسطينيون ما لا يقل عن 160 صاروخاً عبر الحدود، ما تسبب في انطلاق صفارات الإنذار وهرع الناس إلى الملاجئ في مناطق أقصاها مدينة موديعين بين تل أبيب والقدس.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن معظم الصواريخ جرى اعتراضها ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة.