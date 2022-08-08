الحزب الاشتراكي الديمقراطي: مشاكل العراق لن يحلها تغيير النظام بل الكونفدرالية

أربيل (كوردستان 24)- قال سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود اليوم الاثنين إن تغيير النظام السياسي لن ينهي مشاكل العراق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحل الوحيد يكمن في الكونفدرالية.

وتغيير النظام وإجراء الانتخابات المبكرة من المطالب الرئيسية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يعتصم أنصاره في محيط البرلمان العراقي منذ نحو عشرة أيام.

وقال حاجي محمود في مقابلة مع كوردستان 24، إن إجراء الانتخابات المبكرة وتغيير النظام لن يحل أياً من مشاكل العراق، مبيناً أن الحل الوحيد للوضع الراهن يكمن في تطبيق نظام الكونفدرالية.

وأضاف حاجي محمود أن النظام الحالي في العراق سواء كان برلمانياً أو أي نظام آخر لن يعالج أزمة العراق من خلال تقديم الانتخابات أو تأخيرها.

وتابع "في العراق لم يتمكن (الفرقاء) من العمل سوية والتوصل إلى اتفاق، ويتعين علينا الآن البحث عن طريقة ونظام آخر ألا وهو النظام الكونفدرالي".

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد استبعد في وقت سابق من اليوم حل البرلمان أو تغيير النظام أو إجراء انتخابات مبكرة إلا بعد بعودة البرلمان المنتخب.

والمالكي أحد أبرز خصوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ولطالما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بشأن الصراع على تشكيل الحكومة.