سیاسة

مسرور بارزاني للشباب في يومهم الدولي: أنتم المستقبل

أرفق رئيس الحكومة مع ما كتبه لقاء سابقاً جمعه بنخبة من الشباب
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مسرور بارزاني في لقاء سابق - صورة: كوردستان 24
مسرور بارزاني في لقاء سابق - صورة: كوردستان 24
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أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة إن الشباب يمثلون المستقبل، وذلك في يومهم الدولي.

ويُحتفل بيوم الشباب الدولي سنوياً في 12 آب أغسطس لتركيز اهتمام المجتمع الدولي على قضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع المعاصر.

ويتيح هذا اليوم فرصة للاحتفال بأصوات الشباب وأعمالهم ومبادراتهم وتعميم مشاركاتهم الهادفة، وفقاً للأمم المتحدة التي تاريخ يوم الشباب الدولي.

وكتب رئيس الحكومة مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في موقع تويتر "أنتم المستقبل. يوم عالمي سعيد للشباب".

وأرفق رئيس الحكومة مع ما كتبه لقاء سابقاً جمعه بنخبة من الشباب، وأعرب حينها عن أمله بأن يُسهم الشباب في ازدهار إقليم كوردستان وتنميته.

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