يفصلهما جدار.. أنصار الإطار التنسيقي يبدأون اعتصاماً مفتوحاً على غرار الصدريين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن أنصار الإطار التنسيقي اليوم الجمعة البدء باعتصام مفتوح على أسوار المنطقة الخضراء للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة.

وتنذر هذه الخطوة بتصعيد المواقف حيث يعتصم أنصار التيار الصدري خارج البرلمان منذ أكثر من أسبوعين لمنع قوى الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة.

ويتجمع أنصار الإطار التنسيقي عند الجسر المعلق في محيط المنطقة الخضراء، ولا يفصلهم عن مظاهرات الصدريين سوى كتل خرسانية.

ودعا الإطار أنصاره إلى الاعتصام للضغط باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة وحسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء.

كما طالب أنصار الإطار التنسيقي رئيس مجلس النواب بتعليق عقد جلسات البرلمان.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد أعلن تعليق الجلسات النيابية منذ أن اقتحم الصدريون مبنى مجلس النواب لمنع الإطاريين من تشكيل الحكومة.

يأتي هذا بينما تشهد تسع محافظات عراقية مظاهرات لأنصار الصدر وأخرى مضادة نظمها الإطاريون.

ويطالب الصدريون بحل البرلمان لكن الإطاريين يرفضون ذلك.

كان الصدر قد أمهل القضاء أسبوعاً لحل البرلمان، وهدد باتخاذ إجراءات أخرى ما لم يتحقق ذلك.

ويشهد العراق جموداً سياسياً منذ نحو عشرة أشهر بسبب الصراع على السلطة، وهو الأطول على الإطلاق منذ سقوط النظام السابق عام 2003.