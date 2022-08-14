مجتمع

جهاز المخابرات ينعى أحد ضباطه "المخلصين" ومصدر يكشف ملابسات الحادث

وصف الجهاز ضابطه المنتحر بأنه كان "أحد ضباط الجهاز المخلصين".
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق جهاز المخابرات

أربيل (كوردستان 24)- نعى جهاز المخابرات العراقي اليوم الأحد أحد ضباطه بعدما قضى في حادث وصفه بـ"الجنائي المؤسف".

وقال الجهاز في بيان نشره على منصاته الإلكترونية إن المقدم مهند حميد جبار الربيعي "وافته المنية مساء يوم السبت الموافق إثر حادث جنائي مؤسف".

ولم يذكر الجهاز طبيعة الحادث ولا محله.

إلا أن مصدراً مطلعاً أبلغ كوردستان 24 بأن الضابط انتحر بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في منطقة العامرية إلى الغرب من العاصمة العراقية.

ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل.

ووصف الجهاز ضابطه المنتحر بأنه كان "أحد ضباط الجهاز المخلصين".

وفي حزيران يونيو الماضي، اُغتيل ضابط رفيع في جهاز المخابرات بعدما أمطر مسلحون مجهولون النار عليه في منطقة البلديات ببغداد.

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