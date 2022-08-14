ریاضة

اتحاد الكرة يعلق على أنباء نقل "خليجي 25" إلى الكويت بدل البصرة

من المقرر انطلاق بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين في البصرة
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المدينة الرياضية في البصرة
المدينة الرياضية في البصرة
العراق البصرة الخليج بطولة الخليج خليجي 25

أربيل (كوردستان 24)- علّق الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأحد على ما أشيع من تقارير  وأنباء زعمت  نقل منافسات بطولة "خليجي 25" إلى دولة الكويت بدلاً من البصرة.

وقال الاتحاد العراقي في بيان إنه يفند "الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن نقل منافسات بطولة خليجي 25 التي تستضيفها مدينة البصرة مطلع العام المقبل".

أوضح أن زيارة اللجنة التفقدية إلى دولة الكويت اليوم "هي زيارة روتينية وهي حسب توجيهات المكتب التنفيذي التي تنص على زيارة الدولة التي ستستضيف البطولة المقبلة والدولة البديلة".

وأضاف الاتحاد في بيانه أن "اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم نفى الأنباء التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام من أن النسخة الـ25 المقبلة التي ستقام مطلع العام المقبل في البصرة ستنقل إلى دولة الكويت في مناسبة سابقة، وأن اتحاد كأس الخليج يعد تلك الزيارة لمعرفة جاهزية البلد البديل ولا تخرج أكثر من هذا النطاق".

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين في البصرة في الفترة من السادس إلى 19 من كانون الثاني يناير المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات.

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