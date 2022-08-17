طالباني والمالكي يرحبان بمبادرة الكاظمي ويبحثان بلورة "إجماع وطني"

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الأربعاء آخر المستجدات السياسية والجهود المبذولة لبلورة "إجماع وطني" في البلاد.

وبحسب بيان أصدره الاتحاد الوطني الكوردستاني شدد الجانبان، في الاجتماع الذي عُقد ببغداد، على ضرورة التوافق على أساس الشراكة الحقيقية لإنقاذ العراق من الوضع السياسي الراهن.

كذلك رحب الطرفان بمبادرة اليوم لجمع القوى والأطراف المختلفة من أجل إيجاد حل مناسب وتجاوز التحديات، كما طالب الاجتماع بمواصلة وتسريع خطوات إنجاح المبادرة وأن تنصب الخطوات في خدمة الأهداف السامية.

وخلال الاجتماع، أكد طالباني حرص الاتحاد الوطني الكوردستاني على التوصل لاتفاق وطني، مشيراً إلى أن الوضع الراهن في البلاد يتطلب من الجميع أن يكونوا "صوتاً واحداً" في سبيل الاستقرار وحكم أفضل بما يحقق الرفاهية والحياة الآمنة للمواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الأزمة السياسية، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وحث الاجتماع على ضرورة إيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن، كما دعا المجتمعون التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات العراقيين.

ودعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد، وأكدوا على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن.