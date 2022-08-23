سیاسة

مسرور بارزاني يستقبل هاكان كارجاي بمناسبة انتهاء مهام عمله

أثنى القنصل العام التركي على ما تقدمه حكومة إقليم كوردستان من تنسيق وتعاون مع قنصلية بلاده
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مسرور بارزاني خلال لقائه القنصل العام التركي - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
مسرور بارزاني خلال لقائه القنصل العام التركي - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
کوردستان تركيا إقليم كوردستان العلاقات الكوردستانية التركية هاكان كارجاي مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء القنصل العام التركي لدى إقليم كوردستان هاكان كارجاي بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فقد وجّه مسرور بارزاني شكره للقنصل العام التركي على الفترة التي عمل فيها في إقليم كوردستان من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما تمنى رئيس الحكومة للقنصل العام التركي التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

وأثنى القنصل العام التركي على ما تقدمه حكومة إقليم كوردستان من تنسيق وتعاون مع قنصلية بلاده، حسبما ذكره البيان.

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