مسرور بارزاني يستقبل هاكان كارجاي بمناسبة انتهاء مهام عمله

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء القنصل العام التركي لدى إقليم كوردستان هاكان كارجاي بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فقد وجّه مسرور بارزاني شكره للقنصل العام التركي على الفترة التي عمل فيها في إقليم كوردستان من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما تمنى رئيس الحكومة للقنصل العام التركي التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

وأثنى القنصل العام التركي على ما تقدمه حكومة إقليم كوردستان من تنسيق وتعاون مع قنصلية بلاده، حسبما ذكره البيان.