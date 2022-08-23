نيجيرفان بارزاني يحذر من "تعميق الأزمات" ويعرض المساعدة لإنهاء الانسداد السياسي

أربيل (كوردستان 24)- حذر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء من أن استمرار الأزمة الراهنة في البلاد تخلق مزيداً من الفرقة وتبعد آفاق الحلول.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان "نتابع بحرص وقلق بالغين التطورات السياسية في العراق، والتي تمضي باستمرار صوب المزيد من الفرقة وتعميق الأزمات أكثر فأكثر وإبعاد آفاق الحل".

وأضاف "يكاد الوضع أن يضع مستقبل البلد والسلم المجتمعي في مواجهة خطر جدي، ويعطل مجمل العملية السياسية والحوكمة والمؤسسات".

وأشار إلى أن "التظاهرات المدنية السلمية هي حق مشروع يحميه الدستور، لكن تعطيل المؤسسة القضائية يزيد الوضع تأزماً، ولهذا ندعو الأطراف كافة والمتظاهرين إلى حماية المؤسسات والسلم المجتمعي وعدم الخروج عن المسار السلمي والمدني".

وقال نيجيرفان بارزاني إن "البلد لم يعد يتحمل المزيد من هذه الأزمات الصعبة والأوضاع المتوترة، واستمرار التوترات أكثر من هذا سينتهي بالإضرار بكل شعب العراق".

ومضى يقول "إننا في إقليم كوردستان نجدد التأكيد على أننا كما نحن دائماً جزء من الحل، وسنقدم كل المساعدة من أجل تحقيق التفاهم والتصالح بين الأطراف العراقية".

واختتم بيانه بالقول "إن البلد بحاجة إلى حوار وطني جاد ومسؤول بين الأطراف السياسية في سبيل العثور على حل قائم على أساس الدستور، وهذا هو الطريق الصحيح الوحيد للخروج من الأزمة والانسداد السياسي والوصول بالبلد إلى برّ الأمان".