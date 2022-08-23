سیاسة

زيباري: احتجاج الصدريين أمام القضاء العراقي أوصل الرسالة المطلوبة

إن العراقيين والمرجعية الرشيدة وممثليها طالبوا بإصلاح القضاء مراراً
author_image مظفر مزوري
عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري
عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري
کوردستان التيار الصدري مجلس القضاء المظاهرات الاعتصامات

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري اليوم الثلاثاء إن احتجاج أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى ثم انسحابهم سلمياً "أوصل الرسالة المطلوبة".

وكتب زيباري في حسابه بموقع تويتر قائلاً إن "اعتصام التيار الصدري اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى ثم انسحابه سلمياً، أوصل الرسالة المطلوبة، فالعراقيون والمرجعية الرشيدة وممثلوها طالبوا بإصلاح القضاء مراراً".

وأشار إلى "أن القضاء لا بد أن يكون محايداً ونزيهاً ولا يكيل بمكيالين، وأن يقف على مسافة واحدة عملاً وليس قولاً، فالدستور هو المرجع".

 

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