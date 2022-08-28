سیاسة

دبلوماسي صيني يبدي انبهاره بعمران كوردستان ويعدّ العراق "شريكاً مهماً" لبلاده

تناول الجانبان نشاطات السفارة الصينية في بغداد وقنصليتها في أربيل والأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة
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نيجيرفان بارزاني خلال لقائه السفير الصيني
نيجيرفان بارزاني خلال لقائه السفير الصيني
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أربيل (كوردستان 24)- عبّر السفير الصيني الجديد لدى العراق سوي وي اليوم الأحد عن إعجابه بالتقدم والعمران الحاصل في إقليم كوردستان.

تعليقات السفير سوي وي نقلها موقع رئاسة إقليم كوردستان بعد لقائه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وذكر موقع رئاسة الإقليم أن نيجيرفان بارزاني هنأ السفير الصيني بمناسبة توليه مهامه الجديدة، كذلك عبّر عن دعم إقليم كوردستان التام لإنجاح عمله الدبلوماسي.

وأكد نيجيرفان بارزاني رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات مع الصين في المجالات كافة، ووجّه شكر إقليم كوردستان للمساعدات واللوازم الطبية التي قدمتها الصين في فترة تفشي وباء كورونا للمؤسسات الطبية بإقليم كوردستان.

من جانبه، أبدى السفير الصيني انبهاره بالعمران والتقدم الحاصل في إقليم كوردستان، وثمّن دور البيشمركة في الحرب على داعش، وأبدى رغبة بلاده في توطيد العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف أن "العراق شريك تجاري مهم للصين"، وأعرب عن أمله في رفع معدل التصدير والاستيراد بين بلده وبين العراق وإقليم كوردستان.

كما تناول الجانبان نشاطات السفارة الصينية في بغداد وقنصليتها في أربيل والأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة بصورة عامة إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

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