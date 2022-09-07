ألبانيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت ألبانيا اليوم الأربعاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران واتهمتها بهجمات الكترونية كبيرة ضدها.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في له اليوم الأربعاء "إن مجلس الوزراء قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمفعول فوري".

وتلقت السفارة الإيرانية لدى تيرانا إخطاراً رسمياً يطلب من جميع الموظفين الدبلوماسيين والتقنيين والإداريين والأمنيين مغادرة أراضي ألبانيا في غضون 24 ساعة.

واتهم رئيس الوزراء الالباني إيران "بالوقوف خلف هجوم إلكتروني ضخم ضد بنى تحتية رقمية تابعة للحكومة الألبانية تهدف الى تدميرها في 15 تموز الماضي".

وأضاف إيدي راما "ان تحقيقاً معمّقاً قدم لنا دليلاً لا لبس فيه على أن الهجمات دبّرتها ورعتها طهران".

منذ العام 2013 وافقت ألبانيا على أن تستقبل على أراضيها بطلب من واشنطن والأمم المتحدة، أعضاء في منظمة مجاهدي خلق المعارضة في المنفى والتي تعتبرها طهران إرهابية.

المصدر: فرانس برس