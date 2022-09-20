ریاضة

بعد بيع الحقوق التلفزيونية.. برشلونة يتوقع إرتفاعاً في رقم أعماله

وافق مجلس الإدارة على ميزانية موسم 2022-2023 التي تتضمن ميزانية إيرادات تشغيلية تبلغ 1.255 مليار يورو
author_image مظفر مزوري
العالم نادي برشلونة أرباح صفقات جديدة حقوق النقل

أربيل (كوردستان24)- يتوقع نادي برشلونة الإسباني ارتفاعاً في رقم أعماله يصل إلى 1.255 مليار يورو لموسم 2022-2023 إلى حدّ كبير بسبب بيع الحقوق التلفزيونية، حسب الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس إدارة النادي الكاتالوني مساء الإثنين.

وأعلن النادي في بيان "وافق مجلس الإدارة على ميزانية موسم 2022-2023 التي تتضمن ميزانية إيرادات تشغيلية تبلغ 1.255 مليار يورو".

وتهدف ميزانية الموسم الجاري تحقيق أرباح قدرها 274 مليون يورو، وتشمل توقعات برشلونة المكاسب المحققة، في تموز/يوليو من خلال بيع 15% من حقوق بيع النقل التلفزيوني في الليغا للسنوات الـ25 المقبلة إلى صندوق الاستثمار "سيكسث ستريت" والذي يصل حسب تقارير صحافية إلى 400 مليون يورو.

ويُقدّر أيضاً التخلي عن 49% من بارسا ستوديوز، الشركة السمعية البصرية التابعة لبرشلونة، بمئتي مليون يورو، وتدخل أيضاً في ميزانية هذا الموسم.

وصادق مجلس الادارة الذي عاد الى رئاسته جوان لابورتا منذ آذار/مارس 2021، على حسابات السنة المالية السابقة التي انتهت برقم أعمال قياسي بلغ 1.017 مليار يورو.

وانتهى موسم 2021-2022 بأرباح بلغت 98 مليون يورو، أعلى بكثير من الخمسة ملايين المتوقعة في الأصل، ويفسّر ذلك بيع جزء من الحقوق المرئية في الدوري الإسباني في اللحظة الأخيرة.

وكان برشلونة نشطاً هذا الصيف في سوق الانتقالات، منفقاً 153 مليون يورو لضم أمثال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الفرنسي جول كونديه والبرازيلي رافينيا.

المصدر: فرانس برس

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف