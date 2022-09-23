موسكو تُطلق "استفتاءات الضم" في أربع مناطق أوكرانية

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالات أنباء روسية الجمعة، ببدء "استفتاءات الضمّ" في المناطق الأوكرانية التي تخضع بشكل كامل أو جزئي لسيطرة روسيا، في خطوة اعتبرتها كييف والدول الغربية "صورية".

وبدأت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش "استفتاءات الضمّ" في أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا الكاملة أو الجزئية، وفق ما أوردت وكالات أنباء روسية.

ووصفت كييف والغرب هذه الخطوة بأنها "صورية"، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر/أيلول في دونيتسك ولوغانسك (شرق)، وفي خيرسون وزابوريجيا جنوب البلاد.

ومن المزمع أن يتواصل التصويت حتى 27 سبتمبر/أيلول في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا شرق أوكرانيا، وفي منطقتي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة الروس جنوب أوكرانيا، في خضم الغزو العسكري الروسي على البلاد.

وكانت السلطات التي قامت موسكو بتعيينها في أربع مناطق أوكرانية أعلنت الثلاثاء عزمها على تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا، وذلك بدءا من 23 ولغاية 27 سبتمبر/أيلول.

وهذه الاستفتاءات التي يجري الإعداد لها منذ شهور ستكون مشابهة للاستفتاء الذي أجري في 2014 بالقرم وأضفى الطابع الرسمي على ضمّ روسيا لشبه الجزيرة الأوكرانية.