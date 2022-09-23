بغداد لكييف: لا رابح في الحروب.. وتجربتنا الطويلة أثبتت ذلك

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائه نظيره الأوكراني دينيس شميغال اليوم الجمعة إن بغداد تعارض منطق الحروب التي لا رابح فيها سوى إلحاق الدمار والخراب.

والتقى الكاظمي نظيره الأوكراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكداً على ضرورة "إيجاد نهاية للحرب في أوكرانيا بأسرع وقت، وحل الخلافات بالطرق السلمية".

وتسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ شباط فبراير الماضي في مقتل عشرات الآلاف، فضلا عن تشريد الملايين وإلحاق أضرار هائلة بالاقتصاد العالمي.

وتقول روسيا إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من "القوميين الخطرين"، فيما يرى الغرب أن الهجوم الروسي "محاولة إمبريالية" للسيطرة على بلد تخلص من الهيمنة الروسية مع تفكك الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي.

وقال الكاظمي بحسب بيان أصدره مكتبه إن "العراق عانى طويلاً من الصراعات والنزاعات المسلحة، وهو اليوم يقف بالضدّ من منطق الحرب".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يلتقي، في نيويورك، رئيس الوزراء الأوكراني السيد دينيس شميغال، حيث أكد سيادته ضرورة إيجاد نهاية للحرب في أوكرانيا بأسرع وقت، وحل الخلافات بالطرق السلمية، مشيرا إلى أن العراق عانى طويلاً من الصراعات والنزاعات المسلحة، وهو اليوم يقف بالضدّ من منطق الحرب. pic.twitter.com/nUBuXlQ3G2 — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 23, 2022

وأضاف أن التجربة العراقية الطويلة مع الحروب "أثبتت أن لا رابح فيها، وأنها لا تخلّف سوى الدمار والخراب"، معرباً عن دعم الاستقرار ومبادرات السلام العالمية والإقليمية لإيقاف الحروب والنزاعات.

وذكر البيان أن الكاظمي وشميغال بحثا "تبعات الحرب على الاقتصاد وسلاسل التوريد والنقل وما تشكله من تحدّيات للأمن الغذائي والاستقرار الدولي".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر يوم الأربعاء بأول تعبئة لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية وأيد خطة لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا.