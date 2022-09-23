سیاسة

بغداد لكييف: لا رابح في الحروب.. وتجربتنا الطويلة أثبتت ذلك

الكاظمي وشميغال بحثا تبعات الحرب على الاقتصاد وسلاسل التوريد والنقل
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أسفرت الحرب على آلاف القتلى
أسفرت الحرب على آلاف القتلى
العراق العراق أوكرانيا حرب صراع

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائه نظيره الأوكراني دينيس شميغال اليوم الجمعة إن بغداد تعارض منطق الحروب التي لا رابح فيها سوى إلحاق الدمار والخراب.

والتقى الكاظمي نظيره الأوكراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكداً على ضرورة "إيجاد نهاية للحرب في أوكرانيا بأسرع وقت، وحل الخلافات بالطرق السلمية".

وتسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ شباط فبراير الماضي في مقتل عشرات الآلاف، فضلا عن تشريد الملايين وإلحاق أضرار هائلة بالاقتصاد العالمي.

وتقول روسيا إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من "القوميين الخطرين"، فيما يرى الغرب أن الهجوم الروسي "محاولة إمبريالية" للسيطرة على بلد تخلص من الهيمنة الروسية مع تفكك الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي.

وقال الكاظمي بحسب بيان أصدره مكتبه إن "العراق عانى طويلاً من الصراعات والنزاعات المسلحة، وهو اليوم يقف بالضدّ من منطق الحرب".

وأضاف أن التجربة العراقية الطويلة مع الحروب "أثبتت أن لا رابح فيها، وأنها لا تخلّف سوى الدمار والخراب"، معرباً عن دعم الاستقرار ومبادرات السلام العالمية والإقليمية لإيقاف الحروب والنزاعات.

وذكر البيان أن الكاظمي وشميغال بحثا "تبعات الحرب على الاقتصاد وسلاسل التوريد والنقل وما تشكله من تحدّيات للأمن الغذائي والاستقرار الدولي".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر يوم الأربعاء بأول تعبئة لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية وأيد خطة لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا.

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