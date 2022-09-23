إقليم كوردستان يشيد بعلاقته مع السعودية ويتطلع لتعزيزها عبر البوابة الاستثمارية

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس دائرة العلاقات الخارجية وكالة ريبر أحمد اليوم الجمعة بالعلاقة المتينة التي تربط إقليم كوردستان بالمملكة العربية السعودية، داعياً في الوقت نفسه المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في الإقليم بما يحقق مصلحة الجانبين.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل نظمته القنصلية العامة السعودية لدى أربيل بمناسبة اليوم الوطني السعودي، قال ريبر أحمد إن التمثيل الدبلوماسي السعودي في إقليم كوردستان يمثل دليلاً على حرص الرياض في توثيق العلاقات الثنائية وترسيخها على الأصعدة كافة.

وأضاف أن إقليم كوردستان يتبنى رؤية تهدف إلى "الانفتاح على محيطه الإقليمي وتعميق العلاقات الخارجية والتاريخية والمتجذرة مع أشقائِنا العرب".

وقال ريبر أحمد إن إقليم كوردستان يدعم جهود المملكة العربية السعودية "من أجل إحلال الأمن والسلام في المنطقة وأنحاء المعمورة بأسرها".

وتابع "نؤكد مجدداً على تمسكنا بسبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد أحمد حرص إقليم كوردستان "على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى آفاق أوسع وتوطيد أواصر الصداقة مع دول الخليج كافة".

وشدد على أن المملكة العربية السعودية "لم تدّخر جهداً في تقديم كل أشكال المساعدات إلى إقليم كوردستان، الذي غدا ملاذاً آمناً للنازحين واللاجئين".

وقال أحمد إن إقليم كوردستان يرتبط بعلاقة متينة مع السعودية "التي تكللت بتوجيهات ورعاية فخامة الرئيس مسعود بارزاني وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان".

وأشار إلى أن الزيارة السابقة التي أجراها الرئيس مسعود بارزاني إلى السعودية "خير دليل على الرغبة الصادقة في الأخذ بتلك العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب".

ومضى يقول "نعمل جاهدين في المضي قدماً باستراتيجية البناء على المشتركات التي تجمعنا مع بعض، عبر ترجمة تلك المبادئ إلى لغة تضمن مستقبلاً مشرقاً للإنسانية جمعاء".

وأثنى ريبر أحمد على "الجهود الجبارة التي تقودها المملكة العربية السعودية في محاربة الفكر المتطرف الذي يشكل تهديداً على السلم الأهلي والمجتمع في كل مكان".

كما أبدى دعم إقليم كوردستان التام للبعثة الدبلوماسية السعودية، كذلك جدد دعوة الإقليم للمستثمرين السعوديين للمشاركة في المشاريع الاستثمارية الطموحة في الإقليم بما يحقق مصلحة الجانبين.