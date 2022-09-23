أمن

تركيا تعاود قصف "وحدات سنجار" ولا أنباء عن خسائر بشرية

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القصف دمر المبنى - صورة: كوردستان 24
القصف دمر المبنى - صورة: كوردستان 24
العراق سنجار تركيا حزب العمال الكوردستاني وحدات مقاومة سنجار

أربيل (كوردستان 24)- شنت طائرات تركية اليوم الجمعة ضربات جوية على مقر لوحدات مقاومة سنجار التي تصنفها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكوردستاني.

واستهدفت الضربات مقر الوحدات في ناحية كرعزير في سنجار، حسبما أفاد مراسلنا، مشيراً إلى أن القصف وقع بعد ظهر اليوم.

وألحق القصف أضراراً فادحة بالمقر، فيما لم ترد أنباء عن سقوط خسائر بشرية.

ووحدات مقاومة سنجار إحدى تشكيلات الحشد الشعبي ضمن اللواء 80.

وسبق أن أعلنت تركيا مسؤوليتها عن سلسلة هجمات، نفذت في الغالب عبر طائرات مسيّرة، وطالت قادة بارزين في الوحدات.

وأبرمت أربيل وبغداد أواخر عام 2020، اتفاقاً يقضي بإعادة الاستقرار إلى سنجار. ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة ولا سيما حزب العمال والمجموعات التابعة له.

وتقول أربيل والأمم المتحدة إن بغداد تقاعست عن تنفيذ الاتفاق الذي يهدف أساساً إلى عودة النازحين إلى ديارهم، وهو ما لم يتحقق لغاية الآن.

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