إيران تكشف حقيقة "إلغاء إقامة" الصدر في أراضيها

أربيل (كوردستان 24)- نفت السفارة الإيرانية لدى العراق اليوم الجمعة رسالة مزعومة لوزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان بشأن إلغاء إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الأراضي الإيرانية.

وتداول ناشطون على شبكة الإنترنت كتاباً بالفارسية يحمل توقيع عبد اللهيان ويتحدث في مضمونه عن إلغاء إقامة الصدر في الأراضي الإيرانية، لكن طهران نفت ذلك.

وذكرت السفارة الإيرانية في حسابها بموقع تويتر أنها تنفي "الرسالة المنسوبة إلى معالي وزير الخارجية الإيراني السيد أمير عبداللهيان بشأن إلغاء إقامة سماحة السيد مقتدى الصدر وأسرته الكريمة في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضافت "كما تدين وبأشد العبارات مثل تلك المحاولات اليائسة لإفساد العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الصديقين".

ويطرح الصدر نفسه وطنياً يعارض كافة أشكال التدخل الأجنبي في بلاده سواء من الولايات المتحدة والغرب أو من إيران.

وفاز التيار الصدري بالأغلبية في انتخابات أكتوبر تشرين الأول لكنه سحب جميع نوابه لاحقاً، وبعدها لجأ إلى إثارة احتجاجات في الشوارع بعد أخفق في تشكيل حكومة لا تضم الإطار التنسيقي الذي يتألف من قوى سياسية لها صلات وثيقة بإيران.