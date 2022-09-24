غرق عائلة كوردية ضمن قارب انطلق من سواحل لبنان

أربيل (كوردستان 24)- عُثر على جثث عائلة كوردية كانت ضمن القارب الذي انطلق من سواحل لبنان باتجاه إيطاليا وغرق قبالة شواطئ طرطوس في سوريا.

وقالت وسائل إعلام كوردية إن مصطفى مامد مستو من قرية باغي شيراوا في عفرين غرق مع أطفاله الثلاثة، مشيرة إلى أنه تم نقل زوجته إلى أحد مشافي طرطوس وهي في حالة حرجة للغاية.

وانقلب قارب يوم أمس الخميس كان يحمل مهاجرين يحملون جنسيات مختلفة ينوون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث تم انتشال أكثر من 70 جثة من البحر إلى جانب عشرات المفقودين، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وانطلق الزورق قبل ثلاثة أيام، من ميناء المنية في طرابلس لبنان، صوب جزيرة قبرص اليونانية، وعلى متنه ما بين 120 -150 شخصاً من لبنان وسوريا ومن جنسيات أخرى كانوا في طريقهم باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، لكنه غرق قرب جزيرة أرواد السورية.