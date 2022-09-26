هيئة البيئة تنفّذ حزمة نشاطات بالتعاون مع وزارتي التربية والاوقاف

أربيل (كوردستان24)- نفذت هيئة البيئة بالتعاون مع وزارتي التربية والأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، 21 حملة ونشاطاً توعوياً بيئياً، مما حقق الفائدة المرجوة إلى 52 ألفاً و868 مواطناً.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان "بدأت هيئة البيئة عملها بالتنسيق مع وزارة التربية التي من المقرر أن تصدر تعميماً على المديريات العامة في جميع المدن والأقضية، لمساعدة هيئة البيئة في إطلاق حملات التوعية، وتحقيقاً لذلك، نُظم عدد من الندوات للقادة البيئيين في العديد من مديريات التربية، وتقرر أن تستمر هذه الندوات، فيما تم تكليف مدرسي العلوم والجغرافيا في جميع المراكز التربوية لعقد حلقات دراسية وتوعوية حول القضايا المتعلقة بالبيئة عموماً والتلوث البيئي على نحو خاص".

وأضافت دائرة الاعلام والمعلومات "تقرر إعداد دليل بيئي للمدارس لتقديم كل المعلومات المتاحة للجميع، ولا سيما خلال المحاضرات أو عند رفعة العلم أيام الخميس، أو خلال الاجتماع مع أولياء الأمور. كذلك أعدت هيئة البيئة كتيباً لجميع قادة البيئة في المدارس يتعلق بالقضايا البيئية وأسباب التلوث البيئي وسبل حماية البيئة".

وأشارت دائرة الاعلام الى "ان هناك العديد من الاتفاقيات والأنشطة لهيئة البيئة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ففي يوم الجمعة الماضي أُطلقت حملات من منابر خطب الجمعة لتوعية المواطنين بضرورة حماية البيئة وعدم قطع الأشجار، وعدم تلويث الأرض وإلقاء النفايات والقمامة".

وأوضحت الدائرة "ان هيئة البيئة ناقشت مع اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، ضمن برنامج شامل، جميع القضايا التي يمكن لعلماء الدين خلالها إسداء نصائح للمواطنين عبر خطب الجمعة، في خطوة من شأنها أن ترفع مستوى الوعي بالبيئة الوطنية والثروات الطبيعية التي تنعم بها كوردستان".

وقال المتحدث باسم هيئة البيئة ومدير دائرة التوعية البيئية والاعلام رزاق عزيز خيلاني لدائرة الاعلام والمعلومات "لقد تحدثنا أيضاً إلى شركات تصنيع أجهزة التدفئة، بهدف تصنيع أجهزة لا تستهلك الكثير من الكهرباء، بحيث يمكن للناس استخدامها بدلاً من النفط وقطع الأشجار".