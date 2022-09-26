سیاسة

الحلبوسي يعلن أسباب قراره المفاجئ بالاستقالة: لم أناقشه مع أحد

"لن أفرض وجودي على شركائي السياسيين وعلى أعضاء مجلس النواب"
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رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
العراق مجلس النواب العراقي العراق محمد الحلبوسي استقالة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الاثنين عن الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته، مشيراً إلى أنه لا يريد فرض نفسه على أحد.

وقال الحلبوسي خلال مشاركته في ملتقى الرافدين ببغداد، إن قرار استقالته من رئاسة البرلمان لطالما كانت تراوده مع مجلس النواب الجديد.

وأضاف أن مجلس النواب الجديد انضم إليه بدلاء عن النواب الصدريين المستقيلين، مبيناً أن قبول استقالته من عدمه سيحسمه النواب في جلسة الأربعاء.

وقال إن قرار الاستقالة لا يؤثر على سير أعمال الجلسة القادمة.

وتابع "لن أفرض وجودي على شركائي السياسيين وعلى أعضاء مجلس النواب"، لافتاً إلى أن خطوة استقالته لم يناقشها مع زعماء الكتل السياسية.

وأشار الحلبوسي إلى أن جلسة البرلمان كان يُفترض أن تعقد في 20 من الشهر الجاري، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اقترح تأجيلها بسبب سفره إلى نيويورك.

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