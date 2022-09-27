سیاسة

مسرور بارزاني: الحكومة والقطاع الخاص يكملان بعضهما بمسيرة تعزيز اقتصاد كوردستان

جدد رئيس الحكومة تأكيده على أن العملية الاستثمارية يجب أن تستند إلى خطط تلبي طموحات مواطني المنطقة واحتياجاتهم
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
کوردستان إقليم كوردستان استثمارات اقتصاد

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مدينة زاخو، اليوم الثلاثاء 27 أيلول (سبتمبر) 2022، بعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة.

ووجّه رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، شكره إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال في المنطقة على ما قدموه من دعم لحكومة إقليم كوردستان لتنفيذ مشاريع إستراتيجية حيوية ضمن حدود المدينة، وأكد أن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لتقديم كل أشكال التسهيلات إلى القطاع الخاص والمستثمرين، مبيناً أن الحكومة والقطاع الخاص يكمّل بعضهما البعض في مسيرة تعزيز اقتصاد إقليم كوردستان وخلق مزيد من فرص العمل لشبابنا.

كذلك جدد رئيس الحكومة تأكيده على أن العملية الاستثمارية يجب أن تستند إلى خطط تلبي طموحات مواطني المنطقة واحتياجاتهم.

وفي ختام الاجتماع، عبّر الحضور عن تقديرهم لكل ما تبديه حكومة إقليم كوردستان من تسهيلات ودعم وتنسيق، كما قدموا جملة من المقترحات والتوصيات من أجل الارتقاء بالعملية الاستثمارية وتطوير البنى التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان.

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