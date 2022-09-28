رئاسة كوردستان تدين القصف الإيراني وتطالب بغداد بتحرك لحماية السيادة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت رئاسة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء القصف الإيراني الذي استهدف مناطق عدة في عمق أراضي الإقليم، وطالبت الحكومة الاتحادية بأداء واجبها لحماية السيادة العراقية وعدم تكرار هذه الهجمات.

وقصف الحرس الثوري في وقت سابق من اليوم، مواقع للمعارضة الكوردية الإيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة داخل الإقليم، مما أودى بحياة تسعة أشخاص وإصابة 32 شخصاً، وفق آخر حصيلة أعلنتها الصحة الكوردستانية.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان "ندين قصف قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدداً من الأهداف في إقليم كوردستان وسقوط ضحايا بين المدنيين، ونرفض تماماً تكرار هذه الهجمات".

وأضاف أن "موقف إقليم كوردستان واضح ويتمثل في عدم السماح بأي تهديد أمني لدول الجوار عبر حدوده، وفي نفس الوقت يؤكد على عدم جواز تحويل إقليم كوردستان إلى ساحة لحسم الصراعات بين الأطراف المختلفة".

وأشارت إلى أن "السلاح والقوة لن يحلا المشاكل وأن الطريق الوحيد الذي يصب في مصلحة الأطراف جميعاً هو فقط الحوار والسلام".

واختتمت رئاسة إقليم كوردستان بيانها بالقول "نطالب الحكومة الاتحادية العراقية بالقيام بأداء واجبها في حماية أرض وسيادة البلد".

وأعلنت الخارجية العراقية أن بغداد تعتزم استدعاء السفير الإيراني في العراق تعبيراً عن الاحتجاج على القصف في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان إن بغداد ستسلم السفير الإيراني "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة".

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحرس الثوري استهدف عدة مقرات للمعارضة "بصواريخ دقيقة ومسيّرات مدمِّرة".

وأصيب في القصف مراسل كوردستان 24 بجروح لدى محاولته تغطية الحدث، قبل أن تعاود إيران استهداف الموقع نفسه للمرة الثانية.

وسبق أن شنت إيران، في الأيام الأخيرة، ضربات مدفعية مكثفة على مناطق حدودية كوردستانية بدون أن تسفر عن أضرار ملحوظة.

ويأتي القصف في وقت تشهد فيه إيران مظاهرات يومية منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.