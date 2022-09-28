مصر تدين الهجوم الإيراني: تعدٍ سافر على سيادة العراق وأمنه

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء القصف الإيراني الذي استهدف إقليم كوردستان بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وقالت الخارجية في بيان إنها تدين "الاستهداف الذي تعرضت له مناطق بإقليم كردستان بالعراق الشقيق، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا أبرياء من المدنيين".

وأضافت أن الهجمات الإيرانية "تعدٍ سافر على سيادة وأمن العراق".

وأشارت الخارجية إلى أن مصر "تراقب التوترات التي تشهدها المنطقة على مدار الأيام الأخيرة، وتحذر من تداعياتها على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها".