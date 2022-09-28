البرلمان العربي يدين القصف الإيراني ويحذر من تداعياته على استقرار المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أدان البرلمان العربي اليوم الأربعاء القصف الإيراني على إقليم كوردستان، محذراً في الوقت نفسه من تداعياته على استقرار المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قصف الحرس الثوري الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة عدداً من المناطق في إقليم كوردستان، مما أودى بحياة 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين بجروح.

وقال البرلمان العراقي في بيان إنه يدين بشدة "القصف الذي استهدف مناطق عدة في إقليم كوردستان، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين والشهداء".

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع العراق لـ"تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة أراضيه"، محذراً من "خطورة هذه التداعيات على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة برمتها".

وسبق أن قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية لدى توجهها صوب أربيل، وأضافت أن المسيرة كانت تشكل تهديداً لجنود أمريكيين في المنطقة.

وأثار الهجوم الإيراني سلسلة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والعالمية، فيما لوّحت واشنطن بتصعيد العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال في وقت سابق إن بغداد ستستدعي السفير الإيراني لإبلاغه باحتجاج العراق على القصف الإيراني.