سیاسة

ماكرون يطلب رأي الرئيس بارزاني بشأن آخر تطورات الوضع في العراق

وصف الجانبان استهداف المدنيين والمدارس والأماكن المدنية بأنها جريمة فادحة.
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس بارزاني خلال لقائه السيناتور كريستيان كامبون
الرئيس بارزاني خلال لقائه السيناتور كريستيان كامبون
کوردستان العراق كوردستان الرئيس بارزاني فرنسا

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كريستيان كامبون لزيارة الرئيس مسعود بارزاني والاطلاع عن رأيه بشأن آخر تطورات الوضع في العراق.

وذكر مقر البارزاني على صفحته في فيسبوك أن الرئيس بارزاني استقبل كامبون اليوم في صلاح الدين، بحضور القنصل الفرنسي لدى أربيل أوليفييه ديكوتيني.

وعبّر كامبون عن تقديره للدور الحكيم الذي يؤديه الرئيس بارزاني بشأن الوضع في العراق وكوردستان، مشيراً إلى أن الرئيس ماكرون وجّهه بإجراء زيارة إلى الرئيس بارزاني للاطلاع على الوضع السياسي في العراق، وفق مقر البارزاني.

وبحث الجانبان الوضع السياسي في العراق، كذلك تبادلا وجهات النظر إزاء الاتفاق بين الإطار التنسيقي والسنة والكورد بموجب الدستور، وجرى التأكيد على أن حل مشاكل العراق يكمن من خلال الحوار.

وبشأن الهجوم الصاروخي الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على كوردستان، وصف الجانبان استهداف المدنيين والمدارس والأماكن المدنية بأنها جريمة فادحة.

وفي جزء آخر من اللقاء، وجّه الرئيس بارزاني شكره إلى فرنسا، حكومة وشعباً، على ما قدمته من دعم لشعب كوردستان في الأيام الصعبة، ولا سيما وصول الرئيس هولاند خلال اعتداء داعش على إقليم كوردستان، مما يمثل إشارة عظيمة للصداقة التي تربط الشعب الفرنسي بالشعب الكوردستاني.

هذا وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي مواصلة دعم بلاده لإقليم كوردستان، وتعزيز أواصر الصداقة مع شعبها.

وفي ختام اللقاء، قدم السيناتور كريستيان كامبون وسام مجلس الشيوخ الفرنسي هديةً إلى الرئيس مسعود بارزاني.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

نيجيرفان بارزاني والمندلاوي يبحثان "الخطوات القادمة" للبرلمان العراقي
  32 دقائق
کوردستان

المدفعية الإيرانية تجدد قصف المناطق الحدودية في إقليم كوردستان
  1 ساعة
کوردستان

برهم صالح يخرج عن صمته بعد القصف الإيراني ويعتبره "غير مقبول"
  18 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف