ماكرون يطلب رأي الرئيس بارزاني بشأن آخر تطورات الوضع في العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كريستيان كامبون لزيارة الرئيس مسعود بارزاني والاطلاع عن رأيه بشأن آخر تطورات الوضع في العراق.

وذكر مقر البارزاني على صفحته في فيسبوك أن الرئيس بارزاني استقبل كامبون اليوم في صلاح الدين، بحضور القنصل الفرنسي لدى أربيل أوليفييه ديكوتيني.

وعبّر كامبون عن تقديره للدور الحكيم الذي يؤديه الرئيس بارزاني بشأن الوضع في العراق وكوردستان، مشيراً إلى أن الرئيس ماكرون وجّهه بإجراء زيارة إلى الرئيس بارزاني للاطلاع على الوضع السياسي في العراق، وفق مقر البارزاني.

وبحث الجانبان الوضع السياسي في العراق، كذلك تبادلا وجهات النظر إزاء الاتفاق بين الإطار التنسيقي والسنة والكورد بموجب الدستور، وجرى التأكيد على أن حل مشاكل العراق يكمن من خلال الحوار.

وبشأن الهجوم الصاروخي الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على كوردستان، وصف الجانبان استهداف المدنيين والمدارس والأماكن المدنية بأنها جريمة فادحة.

وفي جزء آخر من اللقاء، وجّه الرئيس بارزاني شكره إلى فرنسا، حكومة وشعباً، على ما قدمته من دعم لشعب كوردستان في الأيام الصعبة، ولا سيما وصول الرئيس هولاند خلال اعتداء داعش على إقليم كوردستان، مما يمثل إشارة عظيمة للصداقة التي تربط الشعب الفرنسي بالشعب الكوردستاني.

هذا وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي مواصلة دعم بلاده لإقليم كوردستان، وتعزيز أواصر الصداقة مع شعبها.

وفي ختام اللقاء، قدم السيناتور كريستيان كامبون وسام مجلس الشيوخ الفرنسي هديةً إلى الرئيس مسعود بارزاني.