المجلس الوزاري للأمن الوطني "يرفض" القصف الإيراني على كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي خلال اجتماع عقده اليوم السبت إنه "يرفض" القصف الإيراني على إقليم كوردستان.

وأودى القصف، الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بحياة 13 شخصاً بينهم سيدة حامل وطفلها وإصابة العشرات بجروح بينهم مراسل كوردستان 24 ومصورها خلال تغطيتهما لحظات الهجوم.

وأضاف المجلس في بيان صدر بعد اجتماعه الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء مصفى الكاظمي أن المجتمعين أكدوا "على رفض القصف الإيراني الذي تسبب بأضرار كبيرة".

وشدد البيان على "رفض اتخاذ العراق ساحة لتصفية الحسابات".

وجاء في البيان "أوصى المجتمعون بأن تتابع الحكومة والجهات المكلفة اتخاذ جميع الإجراءات المتطلبة لإيقاف هذه التصرفات، ومعالجة كل ما ينافي مبدأ حُسن الجوار... وأن يتم التعامل بشأن التحديات الأمنية من خلال القنوات الدبلوماسية والتعاون الأمني المشترك".

وتقول طهران إن ضرباتها استهدفت "قواعد" يتمركز فيها معارضوها الكورد بعد أن وجهّت إليهم اتهامات بالضلوع في الاضطرابات التي هزت الجمهورية الإسلامية في أعقاب وفاة الشابة العشرينية مهسا أميني بعد احتجازها لدى "شرطة الأخلاق".