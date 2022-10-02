نيجيرفان بارزاني: لن يستقر العراق ما لم تُحل مشاكل أربيل – بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد إن الاستقرار لن يتحقق في العراق ما لم تعالج المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وأدلى نيجيرفان بارزاني بهذه التصريحات خلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون.

وذكر بيان رئاسي أن الجانبين بحثا العلاقات التي تجمع إقليم كوردستان والعراق بفرنسا، وسبل تعزيز التعاون المشترك، كذلك سلطا الضوء على المشاكل بين أربيل وبغداد والتهديدات التي يشكلها داعش في العراق وسوريا، فضلاً عن الوضع السياسي والتحديات التي تواجه العراق.

وجدد نيجيرفان بارزاني التعبير عن شكر إقليم كوردستان وتقديره للدعم السياسي والعسكري والإنساني الفرنسي، وخص بالذكر دور الرئيس إيمانوئيل ماكرون ومساعيه الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة بصورة عامة، وفق البيان.

وعبر نيجيرفان بارزاني عن أمله بأن "يقدم أصدقاء العراق المساعدة للعراق وإقليم كوردستان لحل مشاكلهما"، مؤكداً على أنه بدون حل مشاكل أربيل - بغداد، لن يتحقق الاستقرار السياسي في العراق"، كما عدّ "حل المشاكل بين الجانبين مفتاحاً للأمان والاستقرار في العراق".

إلى ذلك، أكد كامبون استمرار المساندة الفرنسية لإقليم كوردستان، ونقل تحيات الرئيس ماكرون ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى نيجيرفان بارزاني.

وشدد كامبون على ضرورة تعزيز علاقات بلده مع العراق وإقليم كوردستان وخاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار، وأبدى استعداد فرنسا لمساعدة العراق وإقليم كوردستان على حل مشاكلهما وإعادة الاستقرار.

كما بحث الجانبان علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، وسبل التصدي لتهديدات داعش، وأحوال الإيزيديين والمسيحيين والمكونات في إقليم كوردستان، وأوضاع المنطقة بصورة عامة ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك.