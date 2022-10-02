نائب محافظ نينوى يذّكر بدور الرئيس بارزاني في تحرير الموصل وينتقد "سرّاق الجهود"

أربيل (كوردستان 24)- قال النائب الأول لمحافظ نينوى سيروان روزبياني اليوم الأحد إن الرئيس مسعود بارزاني أدّى دوراً كبيراً في عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش، منتقداً بعض الجهات التي قال إنها تسرق جهود الآخرين فيما يتصل بملف إعمار المحافظة.

وقال روزبياني في مؤتمر صحفي عقده في مدينة الموصل، إن ثورة الإعمار والبناء التي تشهدها محافظة نينوى لم تنفذها جهة واحدة "كما يشاع"، بل أنها انطلقت بمساهمة الجميع وتعاونهم.

وتابع "لا يخفى على الجميع، فإن أولى عمليات تحرير نينوى ضد داعش انطلقت من إقليم كوردستان حيث مهدت قوات البيشمركة البطلة الطريق لقطعات الجيش العراقي لتحرير نينوى"، مستشهداً بدماء البيشمركة والجيش التي اختلطت في بعض مناطق المحافظة.

وأضاف أن الدور الكبير في تحرير نينوى "كان لفخامة الرئيس مسعود بارزاني الذي أشرف على تحرير عمليات تحرير سنجار وزمار وسهل نينوى وأجزاء أخرى من نينوى، بعد أن وجّه البيشمركة بتمهيد الطريق أمام الجيش العراقي" للدخول إلى الموصل.

وأشار روزبياني في مؤتمره الصحفي إلى أن الكورد، كانوا ومازالوا، شركاء فيما تشهده نينوى من بناء وإعمار وخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الملف الأمني الذي تحقق بفضل التنسيق بين الأجهزة الأمنية في نينوى والمؤسسات الأمنية في إقليم كوردستان.

وتابع "عاهدنا الله وأهلنا في نينوى، منذ أن تسلمنا المنصب، بأن نقف على مسافة واحدة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس مسعود بارزاني".

وتابع "لقد عملنا بصمت في خدمة أهلنا، ويؤسفنا أن البعض يحاول سرقة جهود الآخرين، فالإعمار جاء بتضافر الجميع، وليس من حق أي جهة أن تنسب هذه الإنجازات إلى نفسها".