سیاسة

نيجيرفان بارزاني: سنواصل جهودنا في انقاذ المختطفين الإيزيديين

author_image سوار أحمد
نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان
نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان
کوردستان نيجيرفان بارزاني عيد جما تهنئة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس، ان الإقليم سيواصل جهوده في سبيل إنقاذ المختطفين والمختطفات الإيزيديات.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني، خلال رسالة تهنئة أرسلها نيجيرفان بارزاني، بمناسبة حلول عيد "جما" الخاص بالايزيديين . 

وقال نيجيرفان بارزاني في الرسالة، "ابارك حلول عيد جما للاخوة الايزيديين واتمنى ان يكون عيدا سعيدا عليكم ". 

واضاف " في الوقت الذي يعود فيه هذا العيد فإن قلوبنا مع العوائل التي مازال ذووهم في عداد المفقودين"، مؤكداً في الوقت نفسه على ان الجهود ستستمر لإنقاذ كافة المختطفين والمختطفات الإيزيديات.

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