المانيا تؤكد مواصلة دعمها لعملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المستشار العسكري للقوات الألمانية في اقليم كوردستان، الكولونيل توم، ان بلاده تواصل دعم عملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة، ان "المستشار العسكري للقوات الألمانية في اقليم كوردستان الكولونيل توم زار اليوم وزارة البيشمركة واجتمع مع عدد من المسؤولين فيها، حيث جرى خلال اللقاء التباحث حول سير عملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة، حيث أكده المستشار الألماني استمرار دعم بلاده لهذه العملية".

واضاف البيان أنه "تم التباحث أيضا خلال الاجتماع، حول العلاقة بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية والتعاون بينهما"، وأكد المستشار الألماني في الوقت نفسه، أنه سيعمل على توطيد العلاقة بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة.

وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2018 مشروعا لإصلاح وزارة البيشمركة يتألف من 35 نقطة، يهدف لتوحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.