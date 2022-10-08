الرئيس بارزاني يُهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف

أربيل (كوردستان24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت بمناسبة المولد النبوي الشريف المسلمين في كوردستان والعراق والعالم متمنياً في هذه المناسبة ان يفتح الله أبواب الرحمة والبركة على شعب كوردستان والعراق والعالم أجمع.

وقال الرئيس مسعود بارزاني بمناسبة المولد النبوي الشريف اليوم السبت في بيان له "بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم أتقدم بالتهاني والتبريكات لمسلمي كوردستان والعراق والعالم".

وأضاف الرئيس بارزاني "بهذه المناسبة المباركة ادعو الله ان يفتح أبواب الخير والرحمة والبركة على شعب كوردستان وكل العراق والمنطقة، وان يعم السلام والتعايش في جميع أنحاء العالم".

وتابع الرئيس في بيانه "ادعو الله العظيم أيضاً ان يُعمق ثقافة التسامح والتعايش والاخوّة والوحدة بين أبناء شعبنا".