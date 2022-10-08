فرنسا تدعو رعاياها على مغادرة إيران

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقتٍ ممكن، بسبب إمكانية تعرّضهم "لخطر الاعتقال التعسفي".

يأتي ذلك، بعد أن دعت باريس أمس الجمعة، إيران بالإفراج عن مواطنَين فرنسيَين أخذتهما طهران رهينتين بعد ظهورهما يوم الخميس في مقطع فيديو يعترفان فيه بـ "التجسس".

وقالت الخارجية الفرنسية عبر موقعها على الإنترنت، إن "أي زائر فرنسي، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة، معرض لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والخضوع لمحاكمات جائرة".

وتشهد مختلف المدن الإيرانية تظاهراتٍ شعبية منذ وفاة شابةٍ عشرينية في أحد معتقلات شرطة "الأخلاق" الإيرانية، منتصف سبتمبر أيلول الماضي.

في وقتٍ تواصل السلطات الإيرانية حملة اعتقالاتٍ عشوائية تطال المحتجين، واستخدام العنف المفرط ضدهم.