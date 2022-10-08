حادث سير ينهي حياة عائلة مؤلفة من ثمانية أفراد بين دهوك ونينوى

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 اليوم السبت بمصرع ثمانية أشخاص في حادث سير مروّع وقع بين محافظتي دهوك ونينوى.

ووقع الحادث على الطريق الرابط بين بلدتي ألقوش وبدريكه (بدرية) إلى الشمال من الموصل وجنوب دهوك، وأدّى كذلك إلى إصابة عدد آخر بجروح.

وقال مراسل كوردستان 24، إن جميع الضحايا مسيحيون ومن عائلة واحدة، وقضوا بعد أن اصطدمت سيارتهم بشاحنة حمل، مبيناً أن الحادث أدّى إلى اصابة ثلاثة أطفال بجروح.

وعادة ما تقع حوادث السير في هذه المنطقة بسبب تهالك الطرق وعدم التزام سائقي المركبات بالسرعات المحددة وبإجراءات السلامة المرورية.

