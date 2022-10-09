الزاويتي: كوردستان24 تنقل أحداث إيران بمهنية.. ولسنا مع طرف ضد آخر

أربيل (كوردستان 24)- قال المدير العام لمؤسسة كوردستان24 أحمد الزاويتي، مساء الأحد، إن قناة كوردستان24 التلفزيونية تغطي أحداث المنطقة والعالم بمهنية وحيادية، مشيراً إلى أن الانتقادات التي توجهها السلطات الإيرانية والمعارضة للقناة بمثابة دليل على تغطيتها الموضوعية.

ولا تزال الاحتجاجات الإيرانية متواصلة منذ نحو شهر، بينما وجّهت وسائل إعلام إيرانية انتقادات إلى كوردستان24، متهمة إياها بتحريض المتظاهرين.

وللرد على تلك الانتقادات الصادرة عن الإعلام الرسمي الإيراني، حلّ المدير العام لكوردستان24 ضيفاً في نشرة "غرفة الأخبار"، متحدثاً عن الأسلوب الذي تتعاطى فيه كوردستان24 مع الأحداث، ولا سيما في العراق وتركيا وسوريا وأوكرانيا، بالإضافة إلى إيران.

وأكد الزاويتي أن كوردستان24 تتعامل مع جميع الأحداث بحيادية دون أن تخرجها عن سياقها، وقال "ثمة حوادث من حولنا، وعلينا أن نغطيها بمهنية".

وأوضح أن قناة كوردستان24 تلتزم بمعايير ثابتة في تغطية الأحداث الإيرانية، ويتمثل أبرزها بالحيادية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأردف قائلاً "لسنا طرفاً لا مع المتظاهرين ولا مع الدولة".

وقال إن المعيّار الآخر يعتمد على ما يتدفق من وسائل الإعلام العالمية والإعلام الرسمي الإيراني، أما المعيّار الثالث فيتعلق بالمحافظة على التوازن بين المتظاهرين والسلطات عند التغطيات، بينما يرتبط المعيّار الرابع بالمناسبة التي تتحدث عن حدث معيّن.

ومضى يقول "لا نعمل على تكبير الأحداث وتصغيرها والمبالغة فيها، فالنزاهة هي معيارنا الخامس، ومن خلاله نتعاطى مع المعلومات الواردة وتفاصيلها بدقة".

وقال الزاويتي إن كوردستان24 "لم تتلق انتقادات من الدولة فحسب، بل من المعارضة الإيرانية أيضاً، وهذا يعني أننا نؤدي عملنا بمهنية، ونحن نمنح فرصة متوازنة للرأي والرأي الآخر".

وأشار إلى أن مؤسسة كوردستان24 لم تتبن أي موقف ضد السلطة أو المتظاهرين، وعملها يقتصر على نقل الحدث وتحليله عبر محليين يتبنون آراء مختلفة.

وعندما سُئل عن انتقادات الإعلام الإيراني، قال الزاويتي "نتقبل الانتقاد، وهذا أمر طبيعي، وما نريد أن نؤكده للدولة وإعلامها والمعارضين وإعلامهم، أن مهمتنا تقتصر على التغطية ونقل المعلومات فحسب".

وبيّن أن كوردستان 24 تغطي الأحداث في العالم بأسره، وقد عرّض صحفيوها ومراسلوها أنفسهم إلى الخطر، من أجل الحصول على معلومات دقيقة، وكل هذا بهدف بث الأخبار والمعلومات بمهنية وموضوعية، فلا مصلحة لكوردستان 24 في الوقوف مع طرف ضد طرف آخر.