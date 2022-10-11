سیاسة

"قنبلة مرعبة" تدفع آلاف الألمان لمغادرة منازلهم في فرانكفورت

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العالم المانيا فرانكفورت قنبلة

أربيل (كوردستان 24)- أُجبِر نحو 20 ألف شخص في حيٍّ بمدينة فرانكفورت الألمانية، الاثنين، على إخلاء منازلهم بعد العثور على قنبلةٍ تزن 500 كيلو غراماً من مخلّفات الحرب العالمية الثانية.

ورغم انتهاء الحرب منذ 77 عاماً، إلا أن السلطات الألمانية تكتشف داخل أراضيها خلال حفريات ورش البناء، قنابل غير منفجرة.

وعُثِر على القنبلة صباح الاثنين في ورشة بناء ضمن حي بوكنهايم، الذي يضمُّ حرماً جامعياً، وفق ما أكدته فرق الإطفاء التي قالت إنها طلبت من السكان إخلاء الحي قبل صباح الأربعاء، للعمل على تفكيك القنبلة.

وشاركت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية التي بدأت عام 1939 حتى 1945، إلى جانب إيطاليا واليابان، ضمن ما عُرف حينها بدول المحور، ضد دول الحلفاء التي جمعت أمريكا والاتحاد السوفييتي وبريطانيا.

وسبق للسلطات الألمانية أن عثرت على قنبلةٍ مماثلة، عندما أمرت في عام 2017، 65 ألف شخص بإخلاء منازلهم في فرانكفورت، بعد اكتشاف قنبلةٍ تزن 1.4 طن.

وفي أواخر عام 2021 أصيب 4 أشخاص وتعطّلت حركة السكك الحديدية مؤقّتاً، بعد انفجار قنبلةٍ من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ورشة بناء بالقرب من محطة ميونيخ للقطارات جنوبي البلاد.

وتُصنّف الحرب العالمية الثانية ضمن الحروب الكبرى والأكثر دموية في التاريخ البشري، بعد تسببها بمقتل نحو 50 مليون شخص.

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