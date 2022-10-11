سیاسة

فؤاد حسين: الانتهاكات الإيرانية تخالف المواثيق والقوانين الدولية

طالب حسين بـ"وقف مثل هذه الانتهاكات من الجانب الإيراني"
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وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
العراق فؤاد حسين العراق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء إن الانتهاكات الإيرانية للأراضي العراقية تخالف المواثيق والقوانين الدولية.

وأدلى حسين بهذه التصريحات بعد اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، حسبما نقله بيان صادر عن الخارجية العراقية.

ودعا حسين دول الجوار إلى "احترام سيادة البلاد"، مشيراً بذلك إلى "القصف المدفعي والصاروخي الذي قامت به إيران على بعض المواقع داخل الأراضي العراقية".

وتقول طهران إن ضرباتها استهدفت مواقع يتمركز فيها معارضوها الكورد، حيث تتهمهم بتأجيج الاضطرابات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

وطالب حسين بـ"وقف مثل هذه الانتهاكات من الجانب الإيراني" وقال إنها "تخالف المواثيق والقوانين الدولية".

وأكدت بيربوك على "ضرورة احترام سيادة العراق"، داعية إلى "ضرورة تكاتف كل الجهود لدعم الحكومة العراقية، وخصوصاً في مجال تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون".

وقصفت إيران، بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الملغومة، مناطق عديدة في إقليم كوردستان، مما أودى بحياة 13 شخصاً بينهم سيدة حامل وإصابة العشرات بجروح.

 

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