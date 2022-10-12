بريطانيا تحرم مئات المواطنين لديها من السفر إلى قطر لحضور كأس العالم

أربيل (كوردستان 24)- سيتخلّف مئات الإنكليز والويلزيين عن حضور نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر، بسبب وجود أسمائهم على لائحة المحظورين من السفر إلى الدوحة.

وقالت وزراة الداخلية البريطانية، الثلاثاء، إنه لن يُسمح لأكثر 1300 مشجع من إنجلترا وويلز، صادرة في حقهم أوامر حظر، بالسفر إلى قطر لحضور مباريات بلادهم بكرة القدم في البطولة التي تعدُّ الأكثر شعبية في العالم.

وتستضيف دولة قطر بطولة كأس العالم في نسخة 2022، خلال الفترة بين 20 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسبمر كانون الأول القادمَين.

وتمنع الإجراءات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، المشجعين الذين لهم تاريخ في العنف المرتبط بكرة القدم من السفر لحضور البطولة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، "لن ندع سلوك أقلية من الخارجين على القانون يشوّه ما ستكون بطولة شيقة".

وشهد الموسم الماضي زيادة حادة في عمليات اقتحام الملاعب ومشاكل الحشود المرتبطة بكرة القدم الإنجليزية، حيث عزز الدوري الإنجليزي الممتاز الإجراءات الأمنية للسيطرة على سوء السلوك قبل الموسم الجديد.

وحذرت وزارة الداخلية من أن المشجعين الذين يخالفون القواعد قد يتعرضون للسجن لمدة ستة أشهر ودفع غرامة غير محدودة. كما سيُمنع أي شخص "تسبب في مشاكل من قبل ويُرجح أن يفعل ذلك مجدداً" من السفر.

وأضافت بريفرمان "لا يتم هنا التسامح مع العنف والإساءة والاضطراب، ولن يتم التسامح مع هذا السلوك الإجرامي في كأس العالم، ولهذا السبب نتخذ هذا النهج الصارم".